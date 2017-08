Asegura AMLO que saldrá ileso de la guerra sucia en su contra

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que saldrá ileso de la guerra sucia que establecen en su contra y en términos de béisbol, va a ser un “safe” en todas las jugadas.



Incluso se safó de acusaciones añejas y nuevas contra él y contra Morena “Que somos populistas, safe; mesiánicos, safe; antirreligiosos, safe; que recibimos dinero de Eva, safe; que Venezuela, safe; que Trump, safe; que Tláhuac, safe; de qué vivimos, safe; que estamos en contra de los empresarios, safe”.



Mediante un mensaje a través de su cuenta en Facebook, también se deslindó de futuras acusaciones. De manera irónica, adelantó que a la acción de safarse le pondrá música y se llamará la rumba del "safe" o “del todos quietos”.



Al mismo tiempo publicó un video titulado: “¿Quién dijo que la política o el béisbol son aburridos?”, allí se observan beisbolistas de las Ligas Mayores realizando jugadas para evitar que el equipo contrario les aplique un out.



El dos veces candidato a la Presidencia de la República, Villa de Cos, Zacatecas, se refirió a su video que publicado en su cuenta de Facebook, exponiendo que en una imagen se observa a los jugadores haciendo lo que se llama en el argot del béisbol el “tira-tira”, pero el jugador contrario se les escapa y llega “safe”, es decir, quieto.



Recalcó que no van a poder con su guerra sucia, no van poder meterle miedo a la gente, que “dicen que somos antirreligiosos, safe, en este movimiento, en este partido hay millones de católicos, millones de religiosos, pero todo esto lo hacen para asustar, porque no quieren que haya ningún cambio”, concluyó.



Adelantó que va regresar a Zacatecas y agradeció la presencia del presidente del Comité Estatal de Morena, Fernando Arteaga Gaytán y del senador David Monreal, el enlace de ese partido para la organización de comités de base, Saúl Monreal.