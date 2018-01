Arriola y Meade prometen mejorar la calidad de vida en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Regresarle una hora más a los capitalinos, que actualmente la ocupan para trasladarse en la Ciudad de México, y mejorar su calidad, será el objetivo principal de los compromisos que asumirá el PRI.



Así lo aseguró el precandidato priista a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, quien afirmó que junto con José Antonio Meade resolverá los problemas capitalinos a través del pacto por la Ciudad que establecieron.



Acompañado por el precandidato presidencial del tricolor, Arriola hizo el recorrido del Parque México, en la Condesa, a Santa Fe, con un tiempo superior a una hora, la cual, dijo, es la que se tiene que regresar a la población.



En ese sentido, Meade comentó que el problema con los tiempos de traslado se puede atender con las propuestas que Arriola planteó para la capital del país.



“Un problema muy importante, no tenemos un circuito exterior y eso quiere decir que en gran parte de nuestro trayecto estuvimos acompañados por transporte pesado que no debía entrar a la Ciudad, sino circularla por afuera, por un circuito exterior que nos ayudará a recuperar no solamente un espacio más eficiente, sino de menos contaminación, por eso tiene sentido invertirle tanto al Metro, por eso tiene sentido completar el Arco Norte”, comentó.



Meade dijo que “este conjunto de acciones desde la escuela de tiempo completo, el circuito exterior, la conectividad suburbana, la inversión en el Metro, todo eso bien hecho, de manera armónica, haciendo buen equipo, les regresaría una hora de vida”.