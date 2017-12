Arriola reprueba actos de violencia de PRD y Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI al gobierno capitalino, Mikel Arriola, reprobó que Morena y el PRD recurran a la violencia para resolver sus diferencias.



En el arranque de su precampaña en la delegación Cuajimalpa, donde estuvo acompañado por el diputado local Adrián Rubalcava, reiteró que los 20 años de gobiernos de ambas fuerzas políticas de izquierda han dejado malos resultados para los capitalinos.



Al puntualizar que los habitantes de la Ciudad de México están hartos de que gobiernen personas que no lo saben hacer, también criticó que quienes han participado en las administraciones de la capital en las últimas dos décadas no tengan la capacidad de superar las diferencias más que a golpes.



“Justo el viernes cuando en el PRI con unidad, con democracia, con férrea vocación democrática, aprobamos el registro de esta precandidatura, en Coyoacán, Morena y el PRD se estaban agarrando a golpes, así resuelven sus diferencias, nosotros no, nosotros somos diferentes”, apuntó.



En su discurso, Arriola refirió un diagnóstico sobre los males que afectan a la capital del país: “Tenemos un gobierno de la ciudad malo e ineficiente, estamos hartos de que nos gobiernen mal, estamos hartos de que no se presten los servicios”, subrayó.



El precandidato priista retomó el tema de las fotomultas, respecto al cual criticó que los gobernantes de izquierda no sepan ni a quién atribuirle su implementación, cuando, dijo, fue Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba la capital, el que las puso en marcha.



“Por qué el jefe de gobierno le echa la bolita a López Obrador, por qué la candidata de Morena (Claudia Sheinbaum) critica las fotomultas si su jefe las puso, por eso son malos gobernando, porque no escuchan a las personas”, aseveró.



El precandidato priista reiteró que el gobierno le tiene que servir a la gente, no se tiene que servir de la gente, por lo que se comprometió a atender las exigencias ciudadanas y en principio incorporarlas a su plataforma electoral.