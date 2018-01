Sheinbaum y Barrales sin voluntad para debatir, reprocha Arriola

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, reprochó a las aspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum, y del PRD, Alejandra Barrales, su falta de voluntad para participar en un debate para contrastar sus propuestas.



Criticó que ambas precandidatas hayan “hecho oídos sordos” a la convocatoria que les hizo para sostener un encuentro y cuestionó sus motivos para no presentar sus respectivos compromisos, pues dijo que tal vez no tienen “disposición democrática”.



“En un proceso democrático de elecciones, lo más importante para la gente es tener información y si no tenemos la información de lo que plantean ellas, no estamos utilizando bien los recursos que nos da el proceso democrático”, manifestó.



Subrayó que es necesario que los habitantes de la Ciudad de México conozcan la opinión de todos los precandidatos en torno a diversos temas, por lo que dijo que en caso de que Sheinbaum y Barrales acepten, él organizará el debate.



“Necesitamos que nos digan cuál es su agenda en materia de matrimonios del mismo sexo, en materia de aborto, en materia de familia. Es lo que yo quisiera saber porque no sé cuál va a ser su planteamiento, si el de derecha o el de izquierda”, aseveró.



Por otra parte, el exdirector general del Seguro Social dijo que ante el estancamiento en el proceso de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado, se debe emitir un decreto de emergencia para agilizar la atención de los damnificados.



Aclaró que no se trata de politizar el tema, pero consideró que es necesario dar respuesta a los afectados que además de padecer las consecuencias derivadas del sismo, se han topado con procesos burocráticos.



“Estoy trabajando con ingenieros y abogados para tener una visión clara de la problemática, pero la primera visión, es que se ha burocratizado la ayuda, no se ha avanzado. Quizá sería urgente generar un decreto de emergencia para que se faciliten los trámites de tenencia de las viviendas”, comentó.



Durante un encuentro con los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles, el precandidato priista aseguró que los cinco compromisos que firmó con José Antonio Meade para transformar la Ciudad de México tienen viabilidad financiera.



Dijo que con orden en las finanzas de la capital y el combate a la corrupción en los trámites, se podrán financiar las inversiones multimillonarias que se plantean para la construcción de los 100 kilómetros de metro; la instalación de un millón de cámaras de seguridad; el circuito exterior; la inversión en infraestructura hidráulica para garantizar el servicio de agua potable para todos, y los comedores en todas las escuelas de tiempo completo.