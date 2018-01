Arriola integra equipo de campaña; incorpora a sus compañeros del IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, nombró a los integrantes del equipo que lo acompañará en su campaña, en el que primordialmente participan personas que formaron parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Como coordinador general de la que será su campaña, una vez que se formalice su candidatura, nombró a quien fuera el director administrativo del IMSS, Patricio Caso.



Arriola sumó a su equipo a otros de sus compañeros en el Seguro Social: Ricardo Cavazos Cepeda, quien fungirá como coordinador de mensaje y políticas públicas, así como Antonio Grimaldo Monroy, quien además trabajó en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



Entre los nombramientos se incluye la diputada local Cinthya López Castro, como coordinadora de operación estratégica, así como el experredista, Fernando Zárate, actual asambleísta por el Partido Verde, quien fungirá como coordinador de operación territorial electoral.



En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por Francisco Olvera, dirigente del PRI capitalino, presentó un balance de los primeros 20 días de su precampaña, en los que reiteró que ha triplicado su posición en las preferencias electorales al pasar de seis a 18 por ciento, mientras que el nivel del conocimiento de los capitalinos sobre su aspiración alcanza 30 por ciento.

Arriola insistió que existe un hartazgo hacia los malos gobiernos de izquierda, por lo que aseveró que “cuando el problema es el gobierno, lo que tenemos que hacer es cambiar el gobierno, porque los ciudadanos son los que sufren por los malos servicios públicos, por la falta de seguridad, por eso no podemos resignarnos a que lo normal sean los malos gobiernos en esta ciudad”.



Refirió que los principales problemas para los capitalinos son la seguridad y la corrupción, por lo que en este último rubro dijo que se necesita un combate frontal a los corruptos, particularmente en el caso de los jefes delegacionales.



“Cómo le vamos a hacer para bajar la percepción de corrupción en la Ciudad de México, pues castigando a los corruptos, para que no se vuelva regla abusar del poder (…). Estamos hartos de que los delegados sean corruptos, no generalizo, pero hay casos muy específicos”, aseveró.



El precandidato priista también criticó que la aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, proponga cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, porque señaló que representa fuentes de empleo para los capitalinos, además de que criticó que tampoco ha presentado una propuesta concreta sobre el desarrollo del transporte para la capital.



Arriola anunció que en este mes también llevará a cabo foros para que los capitalinos den su opinión sobre los temas más importantes para la ciudad, a partir de lo cual elaborará sus propuestas para la campaña.