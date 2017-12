Arriola descarta alza a tarifa del Metro para mejorar servicio

El precandidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, señaló que para mejorar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no propondrá incrementos en las tarifas del servicio, sino que buscará otras fuentes de financiamiento, así como el apoyo del Gobierno federal.



Al hacer un recorrido por el Metro, el cual utilizó para trasladarse de las estaciones Observatorio a Allende, refirió que es evidente el deterioro físico de las instalaciones de este sistema de transporte.



Por ello, criticó que desde que la actual administración capitalina determinó aumentar el costo del servicio a cinco pesos, con lo que aproximadamente se han recaudado 10 mil millones de pesos, no se haya visto reflejado en mejorías al Metro.



Arriola planteó que de ganar los próximos comicios por el gobierno de la Ciudad de México buscaría resolver los problemas de movilidad bajo un esquema metropolitano que incluya al Estado de México, en el que el Metro sería uno de los temas prioritarios de atención.



“Yo veo tres cosas en términos de Metro, ciertamente deterioro físico, veo que la tarifa subió a cinco pesos, se han recaudado más o menos 10 mil millones a partir del incremento a la tarifa y no vemos que eso se le haya regresado a la infraestructura y eso es lo primero que se tiene que hacer. Segunda cosa: más vagones para atender la demanda en horas pico, y tercera cosa, más kilómetros, 15 kilómetros al año, podríamos completar la movilidad, la falta de oferta a la gran demanda de la población”, explicó.



Subrayó que toda la estrategia que pondría en marcha para el Metro sería sin incrementar las tarifas.



“Eso se tiene que hacer de manera muy seria, generando los recursos, obviamente ver fuentes de financiamiento reales, pero yo descartaría como fuente de financiamiento subir el precio”, aseguró.



Como parte de sus actividades de precampaña, Arriola también se reunió con líderes del PRI capitalino, como los diputados locales Adrián Rubalcava, Israel Betanzos y José Encarnación Alfaro; así como con el jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, y el exdirigente local del tricolor, Mauricio López, entre otros.



Además, recorrió parte del mercado de La Lagunilla, acompañado por la exintegrante de la Asamblea Constituyente, Cinthya López Castro, donde escuchó a algunos de los comerciantes que expresaron las bajas por hasta 85 por ciento en las ventas por la falta de recursos en la Ciudad de México; así como con el jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, y el exdirigente local del tricolor, Mauricio López, entre otros.