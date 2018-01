Arriola denuncia en spot inseguridad en la CDMX

Después de que personal de su equipo fue víctima de un asalto, el precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, elaboró un spot en el que denuncia la crisis de inseguridad que padece la Ciudad de México.



En el video que incluye la leyenda de que es un mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del tricolor, detalla que el pasado 16 de enero asaltaron a mano armada a dos integrantes de su equipo en el transporte público.



En el spot, en el que aparece la imagen de Arriola al principio y su nombre al final con la precisión de que es precandidato a Jefe de Gobierno, se puntualiza: “De 2010 a 2017, el número de delitos se ha incrementado en 26 por ciento en la ciudad y la procuración de justicia sigue siendo lenta y burocrática en la Ciudad de México”.



Refiere que el pasado jueves 18 de enero su equipo levantó la denuncia en la agencia del Ministerio Público de la delegación Tlalpan, donde demoraron más de una hora para que empezaran a tomarles la declaración.



“La denuncia les llevó más de cinco horas y seguramente será parte del 94 por ciento de los delitos que no se resuelven en la Ciudad de México”, reprocha.



Y agrega que para que se abriera la investigación, el viernes 19 “los policías investigadores exigieron la dirección exacta del asalto, por lo que tuvieron que regresar al lugar de los hechos, ya que no contaban con internet en el Ministerio Público para obtener la dirección”.



Por ello, en el mensaje que tiene una duración de 43 segundos, apunta: “Si quieres cambiar esta realidad, comparte”.



A través de un comunicado, el equipo del precandidato priista señaló que cuando los dos colaboradores acudieron presentar la denuncia, en repetidas ocasiones se les lanzaron indirectas para que no se presentara la denuncia.



“Después de interrogatorios e insinuaciones que ponían en duda la credibilidad de los jóvenes, se accedió a hacer la denuncia de hechos de manera formal”, señaló.