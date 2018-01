Arriola denuncia asalto a tres de sus colaboradores

El precandidato del PRI al gobierno capitalino, Mikel Arriola, denunció que tres de sus colaboradores fueron asaltados la tarde de este martes, cuando se trasladaban en transporte público en la delegación Iztacalco.



Detalló que las víctimas del asalto son parte de su equipo “de avanzada”, quienes fueron despojados de sus pertenencias a punta de pistola.



Tras recorrer 13 estaciones de la Línea 2 del Metrobús, el precandidato priista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propuso instalar botones de pánico en estos medios de transporte, donde, dijo, se triplicó la incidencia de robos.



Aseveró que los asaltos en transporte público son inadmisibles y lamentó que la policía esté rebasada por la delincuencia no sólo en Iztacalco, sino en toda la Ciudad.



“Tenemos que generar vigilancia no solamente en el Metrobús sino también en el Metro, pues se ve muy poca capacidad de reacción, ni los sistemas de alarma ni el chofer tienen la posibilidad de actuar, y peor aún no hay una vigilancia constante de las rutas”, expresó.



Arriola dijo que ante el incremento de los robos y asaltos de este tipo, se debe regular el comercio de teléfonos celulares usados y poner en marcha una fiscalía especializada para ese tipo de delitos.



Agregó que como parte de la solución a los asaltos en el transporte público también se deben conocer las rutas con más incidencia delictiva, para que a partir de ese diagnóstico se pueda incrementar la vigilancia.



Señaló que ante el crecimiento de la inseguridad durante los últimos 20 años, es claro que los gobiernos de la izquierda no son la opción y mucho menos cuando pretenden imponer a políticos cuestionados: “Se trata del reciclaje político negativo, que pese a no haber resuelto los problemas de la población, ahora tanto Morena como PRD los están relanzando en las delegaciones”, criticó.