Arriola critica la falta de política ambiental en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, criticó la falta de políticas reales en materia ambiental en la capital, lo que ha dejado como consecuencia que, por ejemplo, 2017 fuera un año con pésima calidad del aire.



Al reanudar sus actividades de precampaña, corrió 10 kilómetros en la pista de “El Sope”, en la Segunda Sección de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo, donde refirió que el año pasado los capitalinos sólo tuvieron un día en el que la calidad del aire estuvo de acuerdo con la norma.



En un mensaje posterior ante los medios de comunicación, dijo que la administración de Miguel Ángel Mancera cae en contradicciones en su estrategia medioambiental al tomar decisiones como la de cancelar la verificación vehicular en el primer semestre de este año.



“Es que todo el tiempo nos han dicho que la verificación es un elemento para controlar la contaminación y la contaminación en vez de bajar, sube, como lo vemos ahora en estos días. Si no verificamos en la primera etapa de 2018 pues contradice lo que nos ha venido diciendo el gobierno de manera recurrente y reiterada, que la verificación no es para recaudar, no es para molestar al ciudadano, sino que es para que baje la contaminación, y nosotros los ciudadanos hemos dicho sí, nos aventamos a verificar dos días al año, pero ahora nos dicen que no, que no necesariamente es malo, que no verifiquemos”, manifestó.



Arriola también le pidió a Mancera que en los últimos meses de su administración prepare un proyecto para ampliar las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que permitiría que el siguiente mandatario capitalino lo pusiera en marcha.



El precandidato priista insistió que el balance en materia de seguridad para la Ciudad de México es negativo, a lo que se suma la percepción de la población en materia de corrupción.



“Vemos que apenas seis de cada 100 delitos en la Ciudad de México se resuelven, no abona tampoco el sentir de la gente en relación a la corrupción, somos en percepción la ciudad que más corrupción aporta”, expresó.



Arriola resaltó que precisamente por el hartazgo de la ciudadanía hacia las administraciones de los partidos de izquierda en la Ciudad de México, va ganando terreno en las preferencias electorales en la capital.