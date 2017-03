Arrestan en Chihuahua a ex funcionarios de César Duarte

CHIHUAHUA- La mañana de este lunes en la capital del estado de Chihuahua fue arrestado por elementos de la Fiscalía General del Estado el ex alcalde de la capital, Javier Alfonso Garfio Pacheco, quien además fue funcionario del ex gobernador César Duarte Jáquez, el cual tras una audiencia de control de detención fue sentenciado a 8 meses de prisión preventiva por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública.



Fue derivado del trabajo de investigación que inició la Fiscalía General del Estado por una serie de irregularidades registradas en el año 2012 en relación a la compra-venta de terrenos en el ejido Labor de Terrazas, una de las zonas de más alta plusvalía de la ciudad de Chihuahua; según determinó la carpeta de investigación Garfio Pacheco aprobó y autorizó la enajenación de los predios ubicados en Labor de Terrazas, los cuales son parte del órgano público descentralizado, con el fin exclusivo de la construcción de un fraccionamiento de carácter popular y satisfacción de las necesidades de vivienda en beneficio colectivo, cuya venta del predio por un monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos a la empresa particular "Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V."



El arresto de quien en el año 2012 se desempeñaba como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de César Duarte, junto con el ex director de Hacienda, Carlos Gerardo Villegas, se llevó a cabo cerca de las 6:30 horas en la ciudad, mismos que fueron trasladados al Centro de Reinserción Social #1 ubicado en el Municipio de Aquiles Serdán, en donde se les informó sobre el procedimiento penal en su contra y posteriormente se trasladaron a la Ciudad Judicial para desarrollar en lo individual la audiencia de Control de Detención.



Durante la audiencia, el Juez de lo Penal, Octavio Armando Rodríguez desarrolló una serie de pruebas entre las que se encuentran contratos a nombre de la constructora “Grupo Industrial de Constructores”, en la que colabora Garfio Pacheco y el ex director de Hacienda, Gerardo Villegas, a quienes se les impuso una pena de prisión preventiva por 8 meses a fin de evitar que evadan la acción de la justicia, pero será el próximo viernes 31 de marzo cuando se realice la audiencia de Vinculación a Proceso de ambos funcionarios, pudiendo alcanzar una pena de hasta 12 años de cárcel por estos delitos, mismos que debido a la magnitud de la afectación, no permite la libertad bajo fianza, ni la prisión domiciliaria, por lo que la pena deberá purgarse dentro del penal estatal.