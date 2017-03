Arrancan módulos especiales para repatriados mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la promulgación ayer de los cambios a la Ley General de Educación para apoyar a los “dreamers” repatriados a México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir de hoy se instalarán “módulos” de ayuda en los 12 puntos donde llegan los mexicanos provenientes de Estados Unidos.



Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, explicó los cambios en entrevista al finalizar la inauguración de la exposición “Destellos de Esperanza”, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down:



“Vamos a estar mañana [hoy] en Coahuila con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, poniendo en marcha el primer módulo de los 12 que va a haber en los puntos donde regresan los mexicanos, en los puntos de repatriación. En el lapso de un mes tendremos los otros módulos”.



Se espera que en estos puntos los connacionales conozcan las revalidaciones en automático, los cursos en español y los programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), además de los apoyos para la certificación y capacitación.



Nuño Mayer anunció también que habrá un nuevo programa “intensivo de español” para quienes no dominen su lengua materna.



“Lo vamos a hacer junto con el INEA para que todos aquellos que no hablen bien español puedan tomar clases y se reintegren de mejor manera. Presentaremos la estrategia para reforzar los 120 municipios que tienen mayor retorno. Vamos a hacer una inversión un poco mayor de lo que ya tenemos en estos municipios con 60 millones de pesos adicionales”, comentó.