Arma PRD frente en defensa de la Constitución de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO- Legisladores federales del PRD de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados arman un frente en defensa de la nueva Constitución capitalina, para responder a la lluvia de controversias e impugnaciones ante la Suprema Corte.



Los perredistas de dicha Comisión -encabezada por la diputada perredista Cecilia Soto- convocaron a juristas expertos en el tema a foros de debate y consulta.



La diputada y secretaria de la Comisión de la Ciudad de México, Evelyn Parra, anunció el inicio de la defensa de la Constitución de la CDMX desde la Cámara de Diputados por medio de debates, foros y difusión de la Carta Magna local.



La también Coordinadora de Vinculación con la Ciudadanía y Movimientos Sociales de la cámara baja, Parra Álvarez, dijo contar con juristas, ex constituyentes, legisladores y ciudadanos en general quienes desde la convocatoria emitida, han hecho llegar escritos y propuestas para trazar la ruta que llevará dicha cruzada en favor del máximo texto capitalino.



Evelyn Parra, adelantó que los debates y encuentros con académicos, organizaciones y ciudadanos, serán en San Lázaro principalmente pero afirmó que se han abierto espacios como el Senado de la República, Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Gobierno de la Ciudad de México y no descarta se amplíe a las 16 delegaciones de la capital.



Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada lanzó un llamado a no politizar la Constitución local, toda vez que se trata de conceder derechos humanos, tema que -asegura- está siendo utilizado como moneda de cambio entre poderes, situación que apuntó es reprobable por poner en riesgo la gobernabilidad de la capital del país.



Evelyn Parra adelantó que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que de un puntual informe sobre el procedimiento que estará llevando cada impugnación hecha por las distintas instituciones en contra de la primera Constitución de la Ciudad de México.