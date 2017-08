Aplazan el traslado de chapodiputada de San Diego a Washington

CULIACAN.- El juez federal de San Diego, Andrew G. Schopler, aplazó éstecoles la decisión sobre el posible traslado a Washington de la exdiputada sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López, acusada de tráfico de drogas.



El abogado Joshua Jones presentó argumentos en sentido de que el supuesto delito del que se acusa a la exdiputada fue cometido fuera de Estados Unidos, por lo que no existe motivo alguno para trasladarla de San Diego a Washington.



Por su parte, la fiscalía sostiene que las leyes federales permiten llevar el caso a la jurisdicción en la que se imputaron los cargos – en este caso fue en Washington - por lo que solicitó su extradición.



En tanto, el fiscal Mellor expuso que la exdiputada no tiene vínculos con ninguno de los dos distritos, por lo que no existe motivo de pesos para mantener el caso en San Diego.



De mantener el caso en San Diego, la Fiscalía deberá reunir a un gran jurado para que se presenten nuevamente cargos en dicho distrito.



Lucero Guadalupe Sánchez López fue detenida en San Diego, California, en junio pasado, cuando intentó ingresar de Tijuana, Baja California a Estados Unidos a través del puente internacional Cross Border Xpress.



Está acusada en un tribunal de Washington de conspirar para distribuir cocaína, delito por el que podría ser condenada a 10 años de cárcel.



En México, la exdiputada por el municipio de Cosalá postulada por los partidos políticos, PAS, PAN es investigada por presunta falsificación de documentos porque en 2014 habría utilizado un nombre falso para visitar a Joaquín Chapo Guzmán en la prisión del Altiplano.



Según declaración de un testigo protegido citado en la demanda federal, la exfuncionaria se presentaba como novia del capo e inclusive aceptó que se encontraba con él cuando escapó de ese penal.