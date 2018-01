No subirá precio de boleto del Metro en 2018: Mancera

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que el costo del boleto del Metro que es de cinco pesos, se mantendrá durante este año.



En conferencia de prensa expuso que la tarifa real por el uso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) debería ser aproximadamente de 13 pesos, sin embargo, se conservará el subsidio. “Cerramos nuestra gestión 2018 sin aumento al Metro”, refrendó.



Expuso el mandatario capitalino que a pesar de la restricción de recursos, no aumentará el precio del boleto. “Es un servicio que le está dando a 6 millones de personas transportación día a día y no hay un sistema en todo el país que se pueda comparar. Estamos hablando de 225 kilómetros, 30 trenes promedio por cada línea, multiplicado por 12 líneas; estamos hablando de una cobertura prácticamente de 20 horas de servicio”, subrayó.



Reconoció que el Metro requiere de más inversión por parte del Gobierno Federal en su mantenimiento, pues no solo es uno de los transportes más grandes del mundo, sino que además abastece la necesidad de movilidad del Estado de México, lo que lo convierte en un sistema metropolitano.



En la presente administración, detalló, se han hecho avances en el STC como arreglar todas las estaciones de la Línea 1; la Línea A funcionaba con trenes de seis carros y hoy se incorporaron nueve para abastecer y agilizar el servicio que en esa línea tiene mucha demanda, entre otras acciones.



Por su parte, Jorge Gaviño Ambriz, titular del STC, informó que el gasto del sistema es en proporción a los kilómetros en que se van moviendo y a la electricidad ocupada. Entre más kilómetros tenga el Metro, aumenta el gasto operativo.



Dio a conocer que los 10 mil millones de pesos que se han recaudado a través de los cuatro años del Fideicomiso Metro (Fimetro), se han comprometido casi en su totalidad y quedarán algunos remanentes para el próximo año.



Esos recursos se han destinado principalmente al mantenimiento de la Línea 1 y a la adquisición de nuevos trenes, se espera a partir de julio dos trenes nuevos cada mes para mejorar radicalmente la funcionalidad de esa Línea. Se tiene programado que en diciembre llegue el último de estos convoyes para tener un total de 10 que representarán una inversión total de 3 mil 300 millones de pesos, de los cuales ya se ha cubierto 40 por ciento.



Detalló que la nueva tarjeta de última generación que tiene un valor a 10 pesos permitirá la entrada gratuita los adultos mayores, pero sobre todo logrará un ahorro sustancial, pues los actuales boletos de cartón cuestan cerca de 60 millones de pesos anuales y otros cerca de 60 millones de pesos anuales para su destrucción.