Autos en Morelos volverán a verificar en julio

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa de Verificación en Morelos volverá a aplicarse a partir del 1 de julio próximo.



Entre una serie de nuevas medidas anticontaminantes, Martín Gutiérrez Lacayo, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), anunció el regreso del programa, que se había suspendido al iniciar el segundo semestre de 2016.



Dijo además que habrá nuevas normas de revisión de gases contaminantes para autos nuevos, que se someterán a la verificación vehicular hasta el segundo año en circulación.



En reunión con legisladores de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el funcionario también informó que la Secretaría del Medio Ambiente federal prepara una nueva norma para someter a las motocicletas a verificación, debido a la problemática de las emisiones de contaminantes emitidos, y que hoy está exento de revisión.



“Las motocicletas son un parque vehicular que ha quedado suelto, emiten más tóxicos que un vehículo normal, emiten compuestos orgánicos volátiles y sobre todo en número, por usuario es el vehículo más contaminante”, dijo.



Aunque sin dar nombres, informó también que sólo cuatro grandes empresas generan más del 26 por ciento de los contaminantes. Explicó que no es posible dar los nombres porque “son demasiados los elementos a considerar y porque no es que estén violando la norma, sí la cumplen, pero la ley es muy laxa, no está actualizada desde hace 16 años”, dijo.



Asimismo aclaró que no se les pueden imponer sanciones porque están cumpliendo, pero que es urgente cambiar un paquete de leyes a nivel federal, para obligar a las industrias a invertir en mejorar la tecnología para regular sus emisiones contaminantes. Nuevas normas de revisión de gases contaminantes para autos nuevos, quienes se someterán a la verificación vehicular en el segundo año en circulación.