Anuncia AMLO que nómina de maestros se queda en el gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aseguró que el control de la nómina educativa la mantendrá el gobierno federal, de acuerdo con los cambios que se hicieron como parte de la reforma educativa.

En Zacatecas, López Obrador afirmó que se abrogará la reforma educativa, pero se continuará con el control de la nómina a nivel federal para que el dinero “le llegue a los maestros” y les llegue “el aumento”.

Dijo: “Vamos a cumplir este compromiso, ningún servidor público sindicalizado o de base va a recibir aumentos menores a la inflación, siempre va a ser el aumento arriba de la inflación. Por eso aquí también aprovecho para decirles que se va a cancelar la reforma educativa, se va a abrogar, a derogar, a abolir, porque algunos piensan que vamos a incumplir nuestros compromisos, los que no creía en la lucha política-electoral, que incluso llamaban a no votar, aunque se hacen pasar por gente de izquierda y muy radicales, ahora están esperando que no cumplamos para decir ‘ya ven son lo mismo’. Se van a quedar con las gana. Nunca nos van a rebasar por la izquierda”.

Agregó que “lo único que va a continuar (de la reforma educativa) es el manejo de la nómina que va a tener el gobierno federal, para que le llegue el dinero a los maestros y le llegue el aumento a los maestros”.

Una de las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto fue la modificación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para que el Estado –y no las entidades– realizaran el pago a los maestros.