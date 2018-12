Antonio Villalobos asume como Alcalde de Cuernavaca en medio de tensión

Francisco Antonio Villalobos Adán tomó protesta como Alcalde de Cuernavaca en un ambiente de tensión, pues la síndico que lo acompañó en la planilla intentó realizar una doble sesión en donde fuera designada como edil, sin embargo no obtuvo el quórum.

En este marco, Villalobos Adán tuvo que asumir el cargo a las afueras del Museo de la Ciudad en donde, en un inicio se llevaría a cabo el evento, pero se le negó el paso por instrucciones del alcalde saliente Juan Manuel Hernández Limonchi, sin embargo, el templete se colocó sobre la avenida Morelos y ahí, acompañado de 10 miembros del cabildo, su gabinete, empresarios, excandidatos a la alcaldía del PAN e independiente, diputados locales y federales y sociedad civil pudo encabezar la ceremonia.

“Nos enfocaremos para garantizar la confianza y certidumbre de Cuernavaca, a mi equipo, los instruyo a laborar tras el ideal político de servicio como deseamos, dar el trato como me gustaría ser tratado la clave del éxito para ello es la suma de esfuerzos”, comentó Villalobos Adán quien también es conocido como “Lobito”.

En este contexto, aseguró que atenderá los principales problemas que aquejan a los ciudadanos como es la falta de servicios públicos, la recolección de basura, infraestructura urbana, la deuda municipal, la carencia de agua potable en las colonias entre otros asuntos que tienen a la ciudad en el abandono.

Al evento acudió la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky quien manifestó que la sindico Marisol Becerra se equivocó al intentar asumir el cargo como alcaldesa y, aseguró que a Villalobos Adán lo respalda la ley, el partido y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no veo un cabildo dividido, no sé si la sindica se haya confundido, aquí está el presidente y aquí está la mayoría del cabildo ella no puede convocar a protesta”, reiteró la dirigente de Morena.

Asimismo abundó que por el bien de la ciudad y en el ánimo de que le vaya bien a Cuernavaca y a Morelos buscaran conciliar con el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo para llamar a la unidad y sumar a favor de todos.

Lo anterior después de que Marisol Becerra denunció a Villalobos Adán y a dos consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por presuntamente falsificar la constancia que designaba a Villalobos como edil de la capital.