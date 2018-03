Ángel Aguirre y René Juárez asumen control de campañas en Guerrero

Los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero (PRD) y René Juárez Cisneros (PRI), asumieron el control de las campañas electorales de sus respectivos partidos en Guerrero, como parte de la estrategia política para ganar la mayor cantidad de cargos de elección popular durante los comicios de julio próximo.

Ángel Aguirre Rivero quién luego de renunciar a la candidatura para ser diputado federal de la coalición “Por Guerrero al Frente”, encabezo una reunión de “amigos” entre las diferentes corrientes que conforman el partido del sol azteca en la entidad, con la intensión de subsanar el rompimiento que se generó al interior del partido durante el reparto de candidaturas a cargos de elección popular.

Como parte de la “operación cicatriz”, el ex mandatario pidió “cerrar filas” y trabajar de manera ardua para fortalecer nuevamente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de la salida de algunos liderazgos por no estar de acuerdo con la asignación de candidaturas al interior del partido.

El día de ayer llevamos a cabo nuestra sesión plenaria de IPG-ADN; encuentro en donde convocamos a la unidad de las izquierdas para alcanzar el triunfo en el próximo proceso electoral. pic.twitter.com/S4vqhQY3bV — Ángel Aguirre Rivero (@AngelAguirreGro) 25 de marzo de 2018

Aunque al encuentro que fue de carácter privado en un hotel de la zona diamante de Acapulco, solo asistieron liderazgos y representantes del partido del Sol Azteca, la propuesta de Aguirre Rivero fue en sentido de apoyar incondicionalmente a todos los candidatos de la coalición “Por Guerrero al Frente” que incluye a militantes que son impulsados por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN).

Por su parte, el también ex gobernador priista René Juárez Cisneros, encabezo un encuentro con liderazgos y candidatos de la coalición “Todos por México” en Guerrero, donde se incluyó al ahora ex perredista y diputado federal con licencia David Jiménez Rumbo, quien aparece muy sonriente en fotografías levantándoles las manos al propio ex mandatario y al siempre polémico y hoy candidato al senado Manuel Añorve Baños.

Durante la reunión que también tuvo carácter de “privada” y se llevó a cabo en un hotel de la zona dorada del puerto, tuvo como objetivo estrechar lazos de amistad entre los liderazgos y candidatos del PRI y Verde Ecologista de México que competirán en los próximos comicios.

Ahí, Juárez Cisneros habló de la importancia que tiene trabajar de manera constante con las bases de ambos partidos políticos, sobre todo en aquellos municipios donde no son gobierno y que resultaran fundamentales para llevar a la presidencia de la república a José Antonio Meade Kuribreña junto con todos los demás aspirantes a cargos de elección popular.

Se pidió tener mayor atención en municipios como Acapulco donde el gobierno del PRD no dio ningún resultado positivo y la postulación del diputado federal con licencia y empresario del ramo de la construcción Ricardo Taja Ramírez podría convertirse en la nueva opción de gobierno para la ciudad más importante de Guerrero.