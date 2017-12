Anaya y Mancera presumen que no hay cicatrices que sanar en el Frente

CIUDAD DE MÉXICO.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguraron que no existen heridas o cicatrices qué sanar entre ellos y que “el Frente está más fuerte que nunca”.



Al terminar una reunión de una hora en un restaurante de la Ciudad de México, los integrantes del Frente Ciudadano presumieron la fortaleza de la coalición que busca “un cambio de régimen”.



“No hay heridas, o ¿cómo va a haber cicatrices?, tuvimos una reunión muy productiva, creo yo. Muy cordial… Me da mucho gusto escuchar, además de platicar con ánimo, que el frente está consolidándose en la república mexicana, de que hay una expectativa muy alta, muy amplia que se está generando en todo el territorio y que el trabajo que está haciendo Ricardo en esta etapa está dejando frutos importantes”.



El Jefe de gobierno señaló que la reunión sostenida versó sobre el pulso que tiene el frente en la República y afirmó que ésta se encuentra en óptimas condiciones y avanza.



“Yo creo que el proyecto del frente es un proyecto que se consolida que está ganando terreno de manera importante, y eso para nosotros es fundamental porque estamos hablando de un cambio de régimen”, destacó Mancera.



En su oportunidad, Ricardo Anaya aseguró que el mandatario capitalino es un pilar fundamental en la creación de un gobierno de coalición y afirmó que él no necesita invitación para participar en la campaña y, espera, se sume al nuevo gobierno.



“Como ustedes saben, el doctor mancera ha sido un pilar, y diría inclusive un fundador de la idea del Frente Ciudadano por México, ahora coalición electoral… él no requiere una invitación, él ya es parte fundamental del frente, él va a estar en las grandes decisiones y va a ser pilar, primero en la construcción del modelo del gobierno de coalición y esperemos que el día de mañana también formando parte de él”, aseveró.



Al conocer que uno de los aspirantes del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, se retiraba de la contienda electoral, Anaya Cortés adelantó que este viernes se reunirá con él para invitarlo a sumarse a la coalición que representa.



“Es un hombre muy inteligente, muy preparado, me voy a reunir con él mañana muy temprano y le haré una atenta, una cordial invitación a sumarse a este proyecto, yo espero que él lo acepte en los próximos días”, apuntó.