Anaya traicionó al PAN y sus ideales democráticos, asegura Zavala

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', traicionó a los integrantes de su partido, así como los ideales democráticos del mismo.

Durante la transmisión de un Facebook Live, la expanista fue cuestionada sobre el expresidente del PAN y su candidatura a la presidencia. Ante ello, Zavala aseguró que Anaya traicionó los valores del partido fundado por Manuel Gómez Morín.

“El PAN era el único punto de referencia de una organización democrática. Y en un país como el nuestro, era fundamental. A mí no me importa tanto lo que me pasó a mí o las trabas que me pusieron, o que me hayan tratado de ese modo, respondía a la propia división que ya vivía el PAN”, dijo.

Detalló que al “hacerse dueño de las cosas, al hacerse juez y parte y violar principios fundamentales del derecho y la democracia” de ese partido, Ricardo Anaya anuló a un órgano democrático del país, “el único punto de referencia democrática”.

En la transmisión que duró 30 minutos, también fue cuestionada sobre las cárceles especiales para corruptos que propuso en el debate presidencial del domingo pasado.

Destacó que se trata de cárceles de máxima seguridad en la que los funcionarios corruptos compartirán celda con los delincuentes del crimen organizado, pues se debe “eliminar la corrupción de raíz”.

“Claro que es una cárcel de alta seguridad y me parece que deben estar juntos porque han hecho mucho daño, la corrupción y el crimen organizado”, sostuvo.

Respecto a sus propuestas de seguridad enfatizó su intención de castigar “con toda la fuerza del Estado” a los delincuentes, por lo que es necesario duplicar los elementos de la Policía Federal y sacar a ese sector de la Secretaría de Gobernación.

“Necesitamos un gobierno valiente que enfrente a los delincuentes, no que libere a los criminales. Que los enfrente con valor, no que les dé amnistía… quiero que tengamos la mejor tecnología para ampliar las capacidades de análisis, investigación del Estado… deben saber los delincuentes que en mí tendrán a alguien que si tocan a un joven, irá toda la fuerza del estado, toda la tecnología, toda la innovación tras ellos. Que no crean que se les va a liberar”, dijo.

Demandó atención a los centros penitenciarios del país, ya que, de acuerdo con la CNDH, éstos no tienen calificaciones que permitan readaptar a un delincuente.

“De verdad es una vergüenza los centros penitenciarios, eso significa que no hay presupuesto, no hay atención, vaya, no hay un centro penitenciario que esté pasando la calificación ocho, es una vergüenza como país, una vergüenza de Estado, y es importante que exijamos transparencia”, sostuvo.

En temas económicos, reiteró su propuesta de aumentar el salario mínimo para que México no sea competitivo ante otras potencias sólo por tener mano de obra barata, sino por la capacidad de producción del Estado.