Anaya rechaza participar en mesa de análisis sobre nuevo aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', rechazó participar en una mesa de análisis con la iniciativa privada sobre la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto pues dijo que eso no está a discusión ni es facultad de un organismo empresarial decidir si esto se realiza o no.

En entrevista, el candidato presidencial dijo que sería un disparate cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y aseveró que su construcción no está a discusión.

Sin embargo se pronunció porque los contratos de la obra se revisen para asegurar que no haya corrupción y "que se hayan celebrado bajo los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas".

Anaya Cortés agregó que la obra no se puede suspender por capricho de una persona que no está de acuerdo.

"Sería un disparate dar marcha atrás a una obra que sí se requiere para el desarrollo del país y en la cual ya se ha destinado una cantidad importante de recursos públicos”, dijo.

Indicó que no coincide con la convocatoria que se ha hecho para establecer una mesa de análisis sobre el tema porque "me parece que más bien debemos todos, ajustarnos a lo que establece la ley y en el caso específico de la obra, nuestra posición es muy clara, no debe estar a discusión si la obra continúa, estamos convencidos que la obra debe continuar. Entonces parece un disparate dar marcha atrás a la obra, por tanto, ¿para qué sentarse en una mesa a discutir sobre algo que no va a suceder?".