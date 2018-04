Anaya promete continuar con el programa Prospera

El candidato a la presidencia por la coalición "Al Frente Por México", Ricardo Anaya, afirmó que el programa Prospera continuará para ayudar a las mujeres si es que llega a ser electo y también prometió una reforestación para toda la región de Puebla.

"Ya me enteré por ahí de que los del PRI andan amenazando a las mujeres de que les quitarán el programa Prospera si no votan por ellos. No le crean a los del PRI, nadie les va a quitar el programa Prospera, al contrario, en una coalición creemos en las mujeres y habrá apoyo (para ellas)", explicó durante su mitin en Zacatlán de las Manzanas.

Otro de los temas a desarrollar fue la reforestación, pues dijo que confía en que esta actividad le pueda ofrecer un mayor beneficio a los ciudadanos mexicanos en cuestiones económicas y de salud.

En Zacatlán establecimos las 3 grandes prioridades para impulsar el desarrollo de la Sierra de #Puebla: salud, educación y oportunidades de empleo para su gente. Mi compromiso y mayor satisfacción como Presidente, será trabajar con todas mis fuerzas para sacar a México adelante. pic.twitter.com/twWDWR6AcK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 8 de abril de 2018

"Vamos a recuperar los bosques de la región. Vamos a hacer la mayor campaña de reforestación del estado, porque queremos volver a tener nuestros bosques, esos bosques que nos dan oxígeno y aire limpio; si los aprovechamos de manera correcta, también pueden impulsar el bienestar y el progreso económico de la región", dijo Anaya.

Durante el acto, también reiteró que habrá tolerancia cero contra los feminicidios, puesto que en los últimos dos años de la administración actual han aumentado hasta en 70 por ciento.

"En México están pasando muchas cosas que nos obligan a decir no es normal. Siete de cada 10 mujeres en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia (...)

"Cuando yo sea presidente seré implacable frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres. Que quede claro: a las mujeres se les debe respeto", señaló el candidato.

Posteriormente, el panista escribió a través de su cuenta de Twitter que trabajaría en tres ejes fundamentales: salud, educación y empleo. Reiteró que de nada sirve tener un trabajo si no hay salud para poder realizar cualquier actividad, por lo que priorizará este tema.