Anaya no le llega a los talones a Meade: Eruviel Ávila

​Tras ser designado como vicecoordinador de la precampaña de José Antonio Meade, Eruviel Ávila dijo en La Nota Dura que el precandidato del PRI está por encima de sus similares de otros partidos, particularmente de quien encabeza la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya.



“Es una coalición con fines de ambición, de sed, de poder, Pepe Meade, tiene sed de hacer el bien, de servir a México, de apoyar a quienes más lo necesitan, así que no le veo futuro, principalmente por el perfil del abanderado, no le llega a los talones a Pepe Meade, ni en formación profesional, ni en valores, ni en experiencia”, dijo.



El exdirigente del PRI en la CDMX señaló que Meade aventaja al resto de los precandidatos debido a su perfil y su labor en el servicio público.



“Creo en su proyecto, creo en su perfil. La gente quiere un candidato culto, preparado, con experiencia, honrado y honesto, es un candidato hecho a mano Pepe Meade”, comentó.



De acuerdo con Ávila, Meade Kuribreña no tiene ninguna característica negativa para encabezar una campaña ganadora y por lo tanto contará con el apoyo del partido y de la ciudadanía en las próximas elecciones presidenciales.



“Le he buscado, le he dado vueltas y veo puros positivos y no lo digo yo, lo dice la gente en la calle, en estudios, así que lo que viene haciendo Pepe Meade es lo correcto”, dijo. “Está cerca de las bases que van a elegirlo formalmente como candidato el próximo 11 de febrero, hace bien en acercarse con las entidades y platicar con la dirigencia del partido”.



Agregó que existen encuestas que han comenzado a favorecer al exsecretario de Hacienda por encima del precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pero que seguirán trabajando para hacerse de los votos en la elección.



“En varias encuestas digitales ya estamos arriba de López Obrador, pero finalmente no se gana con encuestas, se gana con votos y es lo que estamos trabajando, es lo que vengo a hacer”, concluyó.