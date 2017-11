Anaya insiste en que se anule elección en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el PAN no ha oficializado la solicitud para que la magistrada electoral Mónica Aralí Soto se excuse de participar en la resolución sobre el caso Coahuila, el dirigente nacional Ricardo Anaya reiteró su llamado para que se aplique la justicia electoral por encima de cualquier relación personal.



Luego de que el blanquiazul denunció supuestos vínculos entre la magistrada y el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el líder panista reconoció que no han presentado una solicitud oficial para que Soto se excuse, sobre todo porque su ponencia lleva las impugnaciones sobre la validez de la elección y la entrega de la constancia como gobernador electo al priista Miguel Riquelme.



Rechazó que su partido promueva expresiones de violencia en contra la integrante de la Sala Superior, pero insistió que espera que el TEPJF anule la elección coahuilense, debido a que se cumplen los requisitos establecidos por la ley sobre la diferencia de votos menor al cinco por ciento y el rebase del tope de gastos superior al cinco por ciento.

“Confío en que el derecho, la justicia, van a estar por encima de cualquier relación personal, que se van a valorar las pruebas y que se determinará que el candidato del PRI rebasó el tope de gastos de campaña y que por lo tanto se debe anular la elección en Coahuila”, expresó.



Anaya aseguró que siempre se han mantenido respetuosos de las instancias jurisdiccionales, por lo que acatarán la resolución del TEPJF.



No obstante, Enrique Ochoa Reza, aseguró que en el tema de la fiscalización de la campaña de Miguel Riquelme “no hay nada nuevo” que puedan aportar los panistas para que se anule la elección.



Tras escuchar el informe de labores de la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, reiteró que entregaron a los magistrados todas las pruebas que confirman que los últimos videos que les sumó el Instituto Nacional Electoral (INE) ya fueron fiscalizados.



“No hay nada nuevo, no hay materia distinta, no hay información adicional. Todo se había entregado oportunamente a la autoridad electoral, todo se contabilizó y en la oportunidad que se llevó a cabo la fiscalización en el INE, el 17 de julio, quedó señalado puntualmente que no hubo por ese rubro rebase en los topes de campaña”, expresó.



El líder nacional priista apuntó que el diseño institucional del país considera que los espacios para dirimir las controversias electorales son el INE y el TEPJF, por lo que reiteró que es fundamental respetar sus decisiones.