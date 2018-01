Anaya es el que más gasta diario en precampañas: INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato de la coalición Por Mexico al Frente, Ricardo Anaya, es el que ejerce el mayor gasto diario de todos los aspirantes a la Presidencia de la República, con un egreso promedio diario que asciende a 187 mil 500 pesos.



Así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE), que presentó el informe sobre las operaciones de ingresos y egresos de los precandidatos y aspirantes independientes registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en los primeros 40 días de precampaña.



El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, detalló que el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano registra gastos totales por 7.5 millones de pesos, pero sus ingresos apenas son de seis mil 900 pesos.



“Mientras gasta en promedio 187 mil 500 pesos al día, únicamente reporta el ingreso promedio de 172 pesos diarios”, indicó.



El precandidato de la coalición Todos por México, integrada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade reportó gastos por siete millones de pesos, pero sus ingresos ascienden a 4.5 millones, lo que significa que en promedio gasta 175 mil pesos por día de precampaña, mientras que ingresa 122 mil 500 diarios.



En el caso de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos haremos Historia, notificó gastos e ingresos por casi un millón de pesos, por lo que en promedio en su precampaña ingresa y gasta alrededor de 23 mil pesos diarios.



El consejero Murayama detalló que en los 40 días de precampaña, los aspirantes han registrado 212 operaciones que dan cuenta de ingresos por 5.7 millones de pesos y gastos por 15.6 millones.



Recordó que además los partidos que respaldan a los tres precandidatos recibieron a partir de enero financiamiento público ordinario por 358 millones de pesos, más otros 358 millones correspondientes a financiamiento de campañas, que podrán utilizar en este periodo.



En lo que respecta a los aspirantes independientes, precisó que sólo 15 de los 48 aspirantes independientes a la Presidencia han registrado operaciones de ingresos y gastos en el SIF, que ascienden a casi 14 millones de pesos de ingresos y 11.5 millones de pesos de gastos, por lo que 69 por ciento de los aspirantes ha sido omiso en el cumplimiento de sus movimientos, como el caso de Pedro Ferriz de Con.



De los que sí han notificado sus ingresos y egresos, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco es el que ejerce un mayor gasto diario, con 57 mil pesos; Margarita Zavala tiene egresos de 33 mil 800 pesos por cada jornada; Armando Ríos Piter, siete mil 500 pesos, y María de Jesús Patricio Martinez, 860 pesos.



En lo que respecta a los aspirantes independientes al Senado, de los 41 que concluyeron su periodo paran recabar firmas el domingo pasado, sólo 11 registraron operaciones en el SIF, por lo que 73 por ciento no cumplió en materia de Fiscalización.



Zavala pide frenar precampañas

​

Margarita Zavala, aspirante presidencial por la vía independiente demandó al INE frenar las precampañas que son una simulación y se pagan con recursos públicos.



Escribió en su cuenta de Twitter que esto es insultante e inaceptable.



“Esto sí es “insalting and onacceptabol”. El @INEMexico debe detener la simulación de las precampañas, que se pagan con el dinero de todos los mexicanos. #TantitaVergüenza”, apuntó.



La ex primera dama del país lleva semanas criticando el derroche de recursos en las precampañas que, dice, no son precampañas pues todo mundo sabe que José Antonio Meade, es el candidato del PRI, que Andrés Manuel es el candidato de Morena y Ricardo Anaya candidato de la coalición PAN, PRD, MC.