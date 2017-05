Anaya dice no descalificar, pero afirma que es una elección de Estado

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que ante la elección de Estado que se vive en el Estado de México, “no vamos a hacer descalificaciones gratuitas, no tendremos actitudes irresponsables, lo que sí haremos, por corresponsabilidad, por convicción, es documentar las irregularidades y ponerlas sobre la mesa”, dijo.



En entrevista con Grupo Fórmula y ante la posibilidad de que el PAN vaya a solicitar la anulación de la elección, apuntó: “Yo no adelantaría juicios. Lo que estoy diciendo es que la elección de Estado se combate a punta de votos y por eso estamos llamando a la ciudadanía a que salga a votar”.



El dirigente panista indicó que pese a los argumentos del IEEM en el sentido de que la elección será confiable, “nosotros seguimos teniendo dudas y reservas por cómo ha actuado y por lo poco que ha hecho en función de las denuncias que hemos presentado porque no ha hecho el más mínimo esfuerzo por promover el voto”.



El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado demandó al gobierno federal garantizar condiciones de equidad en los procesos electorales del próximo domingo y pidió que el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) realicen acciones que garanticen la equidad, seguridad y las condiciones necesarias que garanticen la certeza jurídica del proceso electoral.



A través de un punto de acuerdo, la bancada panista pidió que la Comisión Permanente solicite al Poder Ejecutivo no interferir en las elecciones en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, así como evitar la utilización de las instituciones de manera facciosa.



En el documento presentado ante el pleno, Acción Nacional destacó que al 25 de mayo del presente año, según información de la misma FEPADE se registraron 658 denuncias sobre el proceso electoral en las cuatro entidades.



Resalta también la preocupación por la falta de confianza en la autoridad electoral en el Estado de México, ya que los candidatos de oposición han manifestado que no confían en el método de conteo rápido.