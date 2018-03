Anaya denuncia agresión en el AICM 'por parte del PRI'

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial de la coalición 'Por México al Frente', Ricardo Anaya Cortés, denunció que un grupo de personas lo agredió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando regresaba de Alemania la madrugada de este miércoles.

En un video difundido en sus redes sociales, el aspirante narró lo que llamó "el último capítulo de la guerra sucia del PRI".

Dijo que al salir del AICM tras su viaje a Berlín, donde se reunió con Angela Merkel, a las 3:30 de la madrugada "un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agraden con pancartas. Cuando les pido que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara".

Anaya Cortés sostuvo que los agresores fueron enviados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), "pues a esa hora, no es normal que haya un grupo de personas en las instalaciones aeroportuarias".

Ante ello, pidió al presidente de la República y la Procuraduría General de la República que "saquen las manos del proceso electoral", mientras que al tricolor pidió "que jueguen limpio".

"Por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos, porque saben que sí vamos a hacer justicia", aseguró.

El panista ya había denunciado que era seguido por elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante una gira en Veracruz.