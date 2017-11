Anaya deja que en cada estado decidan si van o no con el Frente

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, afirmó que es decisión de los órganos partidistas de cada estado ir en alianza o no con los partidos del Frente Ciudadano por México (FCM), como en el caso de Morelos, donde Acción Nacional decidió cerrar la posibilidad de aliarse con el PRD, por lo que podría ir a la elección del próximo gobernador del estado con un candidato propio.



Anaya Cortés explicó que el próximo sábado, en la reunión del Consejo Nacional, se abordará lo que tiene que ver con la alianza para la elección federal; es decir, Presidente de la República y Congreso de la Unión.



Aclaró que lo que tiene que ver con las alianzas locales, es facultad de los órganos de cada entidad. “Están instaladas las mesas y se estarán dando las discusiones, respetando las particularidades de cada entidad federativa”, apuntó el líder panista.



El pasado martes, el Comité Directivo Estatal del PAN de Morelos, con 85 votos en contra, decidió no ir con el Frente en la entidad, pues a decir del dirigente panista estatal, Óscar Cano, ello significa actuar “en congruencia”, ya que el blanquiazul no apoyará a Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador Graco Ramírez.



“Todos sabemos quién es Graco Ramírez y quién es Rodrigo Gayosso. También sabemos todos que ha sido un gobierno que le ha fallado a los ciudadanos, y bueno, no podemos ir, en congruencia, con un partido que en el estado no ha funcionado, esa es la verdad”, afirmó.



Entrevistado al término del foro Mujeres al Frente, Ciudadanas Opinan Mx, Anaya explicó que en la reunión del Consejo Nacional que se realizará este sábado se presentará la propuesta para ir en coalición con el FCM y que este pueda constituirse ya electoralmente rumbo al 2018.



Indicó que aunque el plazo vence hasta el próximo 14 de diciembre para el registro del convenio de coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se tienen que ir dando los pasos para su constitución.



Informó que aunado a la solicitud para conformar la coalición, se presentará a consideración de los consejeros la plataforma de gobierno que abanderara la alianza.



Respecto a las presiones de algunos aspirantes para que el Frente democratice su proceso de elección de candidato y no haya imposiciones, insistió que aún no se llega a la etapa para elegir el método, pero lo que se busca es precisamente un proceso democrático, pero blindado de la intervención priista.



Sobre el ofrecimiento del FCM de respetar la paridad de género en las candidaturas, afirmó que esta no es una concesión, pues ya está en la ley y es una obligación de los partidos.



