Anaya critica inconcingruencia de Meade ante estrategia anticorrupción

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al frente afirmó que su cantrincante del PRI, José Antonio Meade es incongruente pues no tiene cara para anunciar una estrategia contra la corrupción porque se rodea de personajes corruptos, además de que “ya le dicen el candidato de acero”... de a cero votos”.



“Con qué cara anuncia Meade una estrategia de combate a la corrupción, si justamente la gente de la que está rodeado son personajes corruptos que hoy están, inclusive, detenidos”, dijo.



“Un día, Meade anuncia una nueva estrategia de combate a la corrupción y se estuvo fotografiando ni más ni menos que con el secretario de gobierno de Borge que, por cierto, al día siguiente de tomarse fotografías con Meade fue detenido. Está, justamente, en la cárcel, acusado de corrupción”, agregó.



En el marco de su gira por Cancún, Quintana Roo, Ricardo Anaya insustió que su campaña va “creciendo como la espuma”, mientras que la de López Obrador está estancada y la de José Antonio Meade “está en franca picada”.



“Estoy convencido: con estas tendencias vamos a ganar y además vamos a ganar de manera contundente la Presidencia de la República”, señaló.’



El aspirante de la coalición que integran PA, PRD y MC, habló también de la inseguridad en el país y refrendó su compromiso para recuperar la paz y la seguridad en todo el país, pero particularmente en Quintana Roo, que es una de las ventanas de México al mundo.



Sostuvo también que “ninguna estrategia de seguridad debe pasar por encima de los derechos humanos”, y dijo que por ello, sostuvo “la propuesta que hoy presentan el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, intelectuales, académicos y sociedad civil organizada es la que representa el cambio inteligente, con visión de futuro que el país necesita”.



“Queremos un cambio a nivel nacional. No nos conviene un cambio hacia el pasado, un cambio de locuras”, dijo respecto al cambio que representa Andrés Manuel López Obrador, “quien atina en los diagnósticos de los problemas, pero no en las soluciones, ya que son ideas viejas y fracasadas”.