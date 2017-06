Anaya cierra campaña en Torreón

TORREÓN.- Arropado de Ricardo Anaya y Margarita Zavala el candidato por el Partido Acción Nacional a Gobernador, Guillermo Anaya Llamas llevo acabó el evento de cierre de campaña en el municipio de Torreón en donde logró reunir a cerca de ocho mil personas, una cantidad mucho menor que lo logrado un día antes por el representante del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís quien de acuerdo a las estimaciones en evento similar lo acompañaron en la Plaza Mayor poco más de 64 mil simpatizantes.



La aspirante panista a la Presidencia de la República fue la primera en tomar la palabra, “Estoy feliz porque vamos a ganar, no nos detendrán, lograremos rescatar el futuro del estado para tus familias trayendo seguridad, empleos bien pagados y mejores condiciones de vida, todo esto lo lograremos con tu voto este cuatro de junio”.



En su participación el presidente de Acción Nacional señaló que era el tiempo de llevar la alternancia a Coahuila y bajo la figura de Anaya Llamas lo lograrían porque la ciudadanía está harta de los Moreira y no permitirían que Riquelme, a quien llamó achichinque de los hermanos Humberto y Rubén, “Los vamos a sacar de Torreón, de Coahuila, no vamos a negociar nada, porque Guillermo Anaya será gobernador y los hará pagar hasta el último peso que se llevaron en perjuicio del estado”.



Para concluir con el evento tomó la palabra, el candidato a gobernador dijo; “Los sacaremos a punta de votos del gobierno, lograremos lo que parece imposible. Seré el gobernador de la salud, de la paz que necesita Coahuila, y de la creación de fuentes de empleo bien pagados. Pondré a los responsables de la condición económica del estado donde se merecen, fuera del gobierno y que paguen lo que se robaron”.



Para concluir con el evento agradeció la asistencia de su presidente nacional y de la ex primera dama de México, asegurando que el domingo por la noche estarán celebrando no solo el triunfo en Coahuila sino en todas las entidades donde se llevarán a cabo votaciones este próximo cuatro de junio.