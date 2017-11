Anaya asegura que Frente es de causas, no de intereses

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que al Frente Ciudadano por México (FCM), lo mueven causas y no intereses como al PRI y al sistema.



Al participar en el Segundo Foro “Ciudadanos Opinan”, en Guadalajara, Jalisco, Anaya Cortés enfatizó que “todas las encuestas recientes públicas ponen al Frente en el primer lugar de las preferencia electoral de cara a la elección presidencial de 2018. Y por eso es que hemos recibido tantos ataques del PRI, por eso tantos ataques del sistema. Lo que ellos no entienden es que a nosotros nos mueven causas y no intereses como a ellos”, expresó.



Acompañado también por los dirigentes del PRD, Alejandra Barrales y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que “en este proceso de ciudadanización del Frente, de poner a los ciudadanos al frente, tenemos todo para ganar”.



Esto, dijo, porque adicional a la enorme fuerza ciudadana, “hoy los partidos que integramos el Frente, gobernamos 16 estados de la República, prácticamente 50% de la población en México tiene un gobierno emanado de los partidos representados en el Frente, más de 800 municipios que también abarcan a prácticamente el 50% de la población nacional”.



Anaya destacó tres problemas centrales que enfrenta México: “La violencia que estamos viviendo; no es una exageración cuando decimos que estamos peor que nunca. Segundo, el problema en materia económica; la mitad de la población en México vive en la pobreza y eso es inaceptable. Y, finalmente, la corrupción, que tenemos que erradicar de raíz”.



Alejandra Barrales afirmó que el FCM está moviendo el tablero político. “Estamos rompiendo la dinámica que se preveía para las elecciones de 2018, por eso es importante hacer este esfuerzo, no hablamos sólo de reformar leyes, apostamos a cambiar el régimen para cambiar la situación de todos”, dijo.



Señaló que el diagnóstico del país obliga a la clase política a “salir de la caja” y buscar el contacto con la ciudadanía. “Este Frente Ciudadano causó ruido porque fue disruptivo, pero para cambiar el régimen hay que salirse de la caja y hay que escuchar a la gente”, sostuvo la perredista.