Analiza Congreso de Morelos solicitar 10 mil mdp más para 2019

Los diputados de la LIV legislatura dijeron que se pospuso la aprobación del paquete presupuestal 2019, para el viernes 4 de enero, debido a que se analiza a profundidad los recursos que se asignarán a Morelos, pero a su vez contemplan obtener otros 10 mil millones de pesos más a la propuesta inicial del Ejecutivo, informó el diputado de Morena, Javier García Chávez.

“Está en un proceso de alta discusión y profunda reflexión, pasó de 21 mil millones de pesos a 24 mil millones de pesos, más todo lo que se logre rescatar de las gestiones federales yo creo vamos a poder alcanzar otros 10 mil millones de pesos, pudiéramos tener cerca de 34 mil millones de pesos”, destacó.

La propuesta inicial del Gobierno de Morelos, es de más de 24 mil millones de pesos, para atender pasivos y deudas que dejó la administración de Graco Ramírez, pero también se ha dado prioridad al asunto de seguridad, la reconstrucción y algunas obras de infraestructura que contempla poner en marcha.

García Chávez agregó que se plantea la creación de un Instituto Estatal de Pensiones, para que el Congreso ya no maneje ese asunto y, advirtió que no habrá recursos para las “pensiones doradas” que se aprobaron en la LIII legislatura, entre las que incluía a funcionarios de primer nivel del gabinete de Graco, que eran cercanos a él y no cumplían con los requisitos de ley, así como esposas y familiares de los legisladores pasados.

“Estamos tratando de reorientar algunos recursos al área de salud, de educación, del campo y un tema que es muy sensible como las pensiones”, señaló el morenista.

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González comentó que se solicitó la prórroga para aprobar el dictamen, debido a que la diputada del PRI, Rosalina Mazari intentó “darles madruguete” y que este se votara sin que antes lo revisaran a fondo.

“El viernes estaremos aprobando el presupuesto, previo habrá una sesión para dictaminar; la diputada Rosalina Mazari quiso dar 'madruguete', quiso forzar que la aprobación sin que lo hayamos discutido o analizado, nos lo hizo llegar cinco minutos antes de la sesión, lo que violenta la ley”, comentó Casas González.

Por su lado José Manuel Sanz Rivera negó que vaya a registrarse una parálisis en el Estado porque ya el gobierno tiene su plan B, si es que los diputados no logran alcanzar los acuerdos, es decir, que contemplan la posibilidad de solicitar ampliaciones en caso de que entre en funciones el mismo presupuesto del 2018.