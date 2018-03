Amparos de AMLO son absurdos, no va a llegar a ningún lado: Meade

José Antonio Meade, candidato de la coalición "Todos por México", dijo que el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de presentar amparos en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) es un "contrasentido" y un absurdo, pero que "no llegará a ningún lado y tampoco en la elección".

Al terminar su discurso con la Federación Nacional de Economistas se le preguntó sobre la decisión que tomó el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" de presentar amparos para impedir que se den nuevos contratos para construir el NAICM.

"Me parece un contrasentido, me parece absurdo, me parece que atenta contra la seguridad política, pero me parece que no va llegar a ningún lado y no solamente en los amparos, sino en la elección".

Explicó que se está viendo lo que implica cancelar el proyecto, "en términos de desarrollo del futuro y que 450 mil personas tengan un empleo".

Agregó sobre la postura de López Obrador que "el riesgo que implica como visión del país es que no tengamos en el área metropolitana un aeropuerto que esté a la altura de lo que los mexicanos necesitamos; no es la visión que le conviene al país, aquí estamos viendo un gremio de economistas que puedo hacer esas evaluaciones que se da cuenta clarísimamente que desde el punto de vista político esta política pública es una absoluta contrasentido no tiene ninguna lógica lo que está planteando".

Meade Kuribreña dijo que cuando las cosas no tiene lógica "terminan por no salir".

En su discurso, el candidato Meade se refirió a la legalización de la marihuana en México.

"El país no puede tener un consenso unilateral, somos parte de una convención y debemos de buscar esa convención defina un criterio y debíamos de empujar para que fuera un criterio diferente que tenemos, eso tratamos de hacer cuando estaba yo en cancillería, pero si no podemos lograr un cambio en el consenso global o hemisférico por lo menos podemos ponemos de acuerdo con Estados Unidos, lo que no podemos hacer es que Estados Unidos a nivel federal y nivel local lo permita y lo que no podemos hacer en consecuencia es ser parte de ese esquizofrenia, no podemos a mi juicio unilateralmente plantear una postura pero si podemos pedir y buscar un acuerdo para que lo tratemos de la misma manera"