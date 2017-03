Amparan a ex alcalde michoacano acusado de calcinar a diez jóvenes

MORELIA.- El abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez informó que un juez federal otorgó un amparo al ex presidente municipal de Alvaro Obregón, Carlos Arreygue Núñez, quien está sujeto a proceso penal por presuntamente ser el actor intelectual del homicidio de 10 jóvenes calcinados en el mes de junio de 2016.



Y en tal sentido, Mendoza Jiménez puso en entredicho las indagaciones hechas por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, y confió en que Arreygue será dejado en libertad por falta de pruebas suficientes.



El ahora ex presidente fue detenido junto con cuatro policías municipales el 1 de agosto de 2016 para someterlos a procesos penales en la cárcel de Morelia denominada "Mil Cumbres".



El abogado Ignacio Mendoza precisó que en el juicio de amparo número 949/2016 dijo que los datos de prueba aportados por la Procuraduría no conducen a estimar que sus clientes participaron en los hechos.



En rueda de prensa, Mendoza hizo ver que en las carpetas de investigación solamente hay tres testimonios que colocan al alcalde acusado en el lugar de los hechos "y dos de ellos son de personas que actualmente están desaparecidos".



Los testigos desaparecidos son Marco Antonio Flores Jiménez y Martín Martínez Correa, quienes colocan a Arreygue en el momento de la detención de los 10 jóvenes en la tienda "Los Arcos".



El abogado defensor consideró que la detención del ex presidente municipal de Álvaro Obregón pareciera una venganza política porque su origen partidista es el Partido del Trabajo.



Mientras que en los círculos gubernamentales, el ex alcalde preso se le vincula con el cártel de "Los Caballeros Templarios".