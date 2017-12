Amnistía si, pero no para Yunes, Duarte, Salinas ni Fox: López Obrador

VERACRUZ.- El precandidato a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, insistió en su propuesta de amnistía a criminales para frenar la violencia en el país, sin embargo adelantó que no habrá perdón para algunos políticos.



En entrevista en el puerto de Veracruz, especificó que de no otorgaría el perdón al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tampoco al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, mucho menos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari o Vicente Fox Quesada.



“No a los corruptos no, por ejemplo ¿como le van a dar ustedes amnistía a Yunes?, (…) a Duarte tampoco, a Salinas tampoco, a Fox” declaró ante los medios de comunicación.



Dijo que esta idea es para que los delincuentes se reincorporen a la vida pública, pero señaló que para ello deberían mostrar un verdadero arrepentimiento de los ilícitos cometidos.



López Obrador explicó que antes de otorgar la amnistía se consultaría a las víctimas de los delitos y con base a los que ellos digan es que se daría o no el perdón a los criminales, pues, aseguró, no hará nada que dañe a los ciudadanos.

Añadió que incluso en las actuales leyes existe esta posibilidad, pues está contemplada como una forma de readaptación.



“La amnistía es una propuesta para los que quieran reincorporarse a la vida pública, siempre y cuando lo aprueben las víctimas, no vamos a hacer nada sin consulta a los ciudadanos, el que quiera reincorporarse a la vida pública como gente de bien va a poder hacerlo”, indicó.



En ese sentido aprovechó para criticar a Yunes Linares, el cual dijo que ha dado peores resultados en materia de seguridad que los que hubieron en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.



Aministía dejaría libres a peligrosos criminales: Yunes Linares



En tanto, Yunes Linares aseveró que la propuesta del precandidato presidencia de Morena dejaría libres a asesinos, violadores y otro tipo de peligrosos criminales, por lo que el consideró que la estrategia de seguridad debe ser diferente.



Dijo que en vez de perdonar a los criminales lo que se debe hacer es que los castigos por los ilícitos sean más duros y también se requiere del apoyo del Ejército y la Marina en materia de seguridad.



“Saldrían libres los asesinos de periodistas, los feminicidas, los traficantes de drogas, los que desaparecieron a los jóvenes de Tierra Blanca, esa es su propuesta en materia de seguridad, (…) Yo propongo lo contrario, que es castigarlos con toda la fuerza de la ley, ser implacable en contra de ellos. No se puede perdonar a los criminales y vaciar las cárceles, se provocaría una situación terrible”, dijo a través de un comunicado.