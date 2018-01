'Amlodipino', la medicina que López Obrador le recomienda a Peña Nieto

El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recetó al presidente Enrique Peña Nieto, Amlodipino si padece de presión alta y hasta de 'mal de ojo'.



A través de un video que difundió en sus redes sociales, llamado "¡Ah, qué buena medicina!", el tabasqueño le pidió que "no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas".



Sin embargo, si no le funciona, le recomendó que tome un medicamento que mostró y que se llama Amlodipino.



El martes, López Obrador dijo que el presidente Peña se está metiendo en la elección luego de que el mandatario afirmara que el perdonar a delincuentes sería traicionar al país, en relación a su propuesta de amnistía, que AMLO afirma que se ha distorsionado.



Esta declaración fue rechazada por el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez y dijo que el presidente actuará con estricta observancia a las normas electorales.



Además, el precandidato presidencial insistió que México requiere de un cambio y que se acabe con la corrupción; "ya es tiempo de que haya un gobierno honesto en el país", sostuvo.



"Y si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está Amlodipino", remató.