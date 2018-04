'AMLO, retrógrada y enemigo de empresarios', asevera Anaya

'Andrés Manuel López Obrador es un espanta inversiones, con su actitud lo que él provoca es que todas las inversiones se vayan y esto es muy delicado para el país porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos', aseveró Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente'.

En su conferencia mañanera, Anaya Cortés calificó al candidato de Morena como un “ignorante y retrógrada” y aseveró que “no hay que espantar la inversión, hay que estimularla por todos los medios posibles y siempre en un marco del respeto a la ley y del estado de derecho”

Agregó que “la actitud de López Obrador con el nuevo aeropuerto lo muestra de cuerpo entero, un político retrógrada que se opone a la inversión, que no confía en los empresarios y que no cree que sea posible la libertad económica con responsabilidad social”, dijo.

Resaltó que el reto del nuevo aeropuerto es reorientarlo, con transparencia, no cancelarlo “como propone de manera absurda López Obrador”.

Ante ello advirtió que “cuando yo sea Presidente voy a auditar a fondo todos y cada uno de los contratos pero vamos a seguir adelante con la construcción. Cualquier irregularidad, conflicto de interés o acto de corrupción va a ser castigado con todo el peso de la ley”.

Insistió que, contrario a lo que plantea López Obrador, “yo voy a ser un Presidente amigo de la inversión que genere empleos, estoy convencido que es la inversión lo que permite generar empleos, detonar el desarrollo e impulsar el crecimiento económico y por lo tanto mejorar la calidad de vida de toda la gente.

Dijo que lo inteligente y lo sensato es continuar con la obra. “Ni la postura absurda de López Obra de cancelar una obra donde se han invertido miles de millones de pesos, pero tampoco la posición del PRI de simplemente continuar la obra como si no hubiera sospechas de corrupción”.

El candidato del PAN, PRD y MC insistió que la actitud de López Obrador ya la conocemos, no entiende qué hay que invertir para generar empleos y también “denota una enorme ignorancia porque de hecho hay un componente importante de inversión privada en este nuevo aeropuerto, a lo mejor convendría que se documente un poquito más antes de hablar”.

Anaya habló también sobre el hecho de que López Obrador abordó un Jet privado para viajar a Sonora. “Muestra una vez más la incongruencia y las mentiras de López Obrador, ¿no que no viajaba en aviones privados?, ¿no que sólo viajaba en vuelos comerciales?, son puras mentiras, toda su campaña es una farsa”.

Anaya Cortés se dijo convencido de que el nuevo aeropuerto va a mejorar la conectividad del país, va a mejorar los costos de operación de las aerolíneas y nos va a permitir recibir más turistas.