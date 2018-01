AMLO rechazaría protección por parte de Segob

El precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, expresó que rechazará, en caso de que se los ofrezcan, protocolos de protección y seguridad por parte de la Secretaría de Gobernación.



Señaló que la inseguridad y la violencia que se viven actualmente en México no es una situación que afecte únicamente a los políticos, por lo que dijo que de ninguna forma aceptaría que algún ente federal le otorgue seguridad.



Añadió que la violencia es algo que nadie debería sufrir y es por eso que se debe buscar una verdadera solución a ello para que México finalmente encuentre la paz.



"Hay mucha violencia, pero se está padeciendo, desgraciadamente, por todos, todos los mexicanos están padeciendo de violencia, no sólo son los candidatos, (...) No es un asunto de protegernos sólo a nosotros, los candidatos, es un asunto de todos los mexicanos, hay mucha inseguridad, mucha violencia", sentenció el tabasqueño.



Expresó que en todo el país existe una guerra que las autoridades pretenden ocultar a la población y es ésta la causa de tantos homicidios y otros ilícitos que ocurren actualmente.



Indicó que una de sus principales intenciones de llegar al gobierno es precisamente terminar con esa guerra y traer tranquilidad a todos los mexicanos.



"Hay una guerra soterrada, no declarada, pero hay una guerra en México y eso es lo que no quieren aceptar los del gobierno, que existe una guerra no declarada", comentó.



Asimismo durante su discurso dijo estar consciente de su papel en la historia de México y por lo cual dijo seguirá los pasos de Benito Juárez, Francisco I. Madero y de Lázaro Cárdenas.



"No quiero irme al basurero de la historia, no quiero ser como Antonio López de Santana, no voy a ser como Porfirio Díaz, no voy a ser como Victoriano Huerta, no voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, no voy a ser como Felipe Calderón, no voy a ser como Enrique Peña Nieto", enunció.



López Obrador realizará una gira de siete días por distintos municipios del estado de Veracruz, el cual aseguró que conoce perfectamente a diferencia de los precandidatos del PRI y del PAN.