AMLO quiere convertir a México en Venezuela; que se vaya a vivir allá: Ochoa 

ECATEPEC.- Enrique Ochoa, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que lo que busca el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es convertir a México en Venezuela.



Durante su participación en el último acto de campaña del candidato Alfredo del Mazo, Ochoa Reza se refirió a la información que difundió la embajada de Venezuela en México a través de su cuenta de Twitter, donde agradeció el apoyo de este partido por un evento realizado con la embajadora María de Lourdes Urbaneja.



"Ayer en los medios de comunicación nos enteramos que lo que quiere López Obrador y Morena es convertir a México en Venezuela en un país que no tiene libertades, que no permite el desarrollo de sus mujeres y de sus hombres, un país con desempleo, donde no hay vacunas para niños, donde las cárceles se han abierto para quien piensan distinto. Yo les digo: si tanto le gustaba López Obrador y a los de Morena, Venezuela, que se vayan a vivir a Venezuela, ¡que se vayan a vivir a Venezuela!".



Los asistentes en Ecatepec ayudaron a corear al líder del PRI: "¡fuera, fuera, fuera!".



Ochoa Reza afirmó que Del Mazo está "arriba en las encuestas", pero todavía hay trabajo por hacer.



"La campaña de Alfredo del Mazo llega hoy a su último evento. Llega fuerte y con todo, llega arriba en las encuestas, pero el trabajo de aquí al domingo es de todos nosotros. Ha llegado el momento de recorrer las colonias, de hablar con familiares, vecinos, amigos y compañeros", afirmó.