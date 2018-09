Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, tuvo un retraso de cinco horas del vuelo de VivaAerobús que lo llevaría de Huatulco, Oaxaca a la Ciudad de México.

Dijo a los reporteros que “no por esto voy a cambiar de opinión, no me voy a subir al avión presidencial. Me da pena, se me caería la cara de vergüenza, en un país con tanta pobreza”.

López Obrador explicó que el único retraso se debió a la lluvia.