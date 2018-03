AMLO promete a inversionistas del NAIM que terminarán la obra... pero en Santa Lucía

ZACATECAS.- El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que de llegar a la Presidencia respaldará las inversiones que se han realizado en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), pero que el proyecto se trasladará a la base militar de Santa Lucía.

“Los que tienen esos contratos no tienen por qué preocuparse. Van a hacer ese mismo volumen de trabajo pero en el aeropuerto militar de Santa Lucía”, señaló.

También llamó a los empresarios que participan en el proyecto a tener confianza en el gobierno federal ya que, a pesar de que se cancelará la construcción del NAIM, se respetarán los contratos.

"Los que tienen bonos por las inversiones en el nuevo aeropuerto van a tener el respaldo del gobierno federal para que no pierdan esas inversiones. Pueden estar ellos pensando que no vamos a reconocer sus inversiones, pero les estoy dando la garantía de que no van a tener problema, sus inversiones están seguras", indicó en entrevista con medios previo a una reunión con empresarios en Zacatecas.

“Se van a respetar esos bonos y no van a ser afectados. Vamos a ahorrar porque no podemos hacer obras faraónicas y vamos a resolver el problema sin afectar a inversionistas. Esa es una noticia que quiero transmitir para que no haya nerviosismo”, añadió el tabasqueño.

López Obrador dijo que se construirán dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y que continuará en operación el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con esto, el tabasqueño pretende gastar sólo 40 mil millones de pesos y ahorrar 140 mil millones de pesos, al mismo tiempo que se resuelve el problema de saturación en la actual terminal área de la Ciudad de México.

Y dijo que los terrenos que ya fueron adquiridos en Texcoco para el nuevo aeropuerto serán destinados a otros usos, aunque no especificó cuáles.

El Grupo Aeroportario de la Ciudad de México (GACM) ha realizado varias emisiones de bonos para financiar la construcción del NAIM, la más reciente fue en septiembre de 2017 cuando logró colocar 4 mil millones de dólares en mercados internacionales.

Sobre el llamado hecho por José Antonio Meade y Ricardo Anaya a debatir, López Obrador aseguró que son ellos los que tienen que hacerlo y no se amenacen. “Que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos; y que vayan al Ministerio Público ahí no a debatir, sino a a declarar a la Procuraduría”.