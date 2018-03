AMLO presenta un Plan B a empresarios sobre contratos de aeropuerto

ZACATECAS.- Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios que participan en la construcción a tener confianza en el gobierno federal ya que, a pesar de que se cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se respetarán los contratos.

“Los que tienen esos contratos no tienen por qué preocuparse. Van a hacer ese mismo volumen de trabajo pero en el aeropuerto militar de Santa Lucía”.

Se refirió también a los inversionistas que adquirieron bonos para la construcción del NAICM); a ellos, les dijo que no van a ser afectados ya que se van a respetar sus inversiones.

Previo a una reunión con empresarios zacatecanos, López Obrador dijo que se construirán dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y que continuará en operación el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con esto, aseguró que se resolverá la saturación de la terminal aérea “gastando 40 mil millones y se van a respetar los contratos de construcción”.

“Se van a respetar esos bonos y no van a ser afectados. Vamos a ahorrar porque no podemos hacer obras faraónicas y vamos a resolver el problema sin afectar a inversionistas. Esa es una noticia que quiero transmitir para que no haya nerviosismo”, dijo

Sobre el llamado hecho por José Antonio Meade y Ricardo Anaya a debatir, López Obrador aseguró que son ellos los que tienen que hacerlo y no se amenacen. “Que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos; y que vayan al Ministerio Público ahí no a debatir, sino a a declarar a la procuraduría”.

Advirtió que lo que quieren es “echarle montón, me quieren trampear” y utilizando malas formas y de manera machista.

“Pero mis asesores rusos de Catemaco y de Zacapoaxtla y de Tuxtlachico me dicen que no caiga en provocación. Andrés Manuelovich, tu tranquilo. Llévatela poco a poco. Como pateando un bote”.