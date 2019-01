AMLO presenta su declaración patrimonial

El mandatario Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que hizo pública su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, explicó que en el texto están expuestos sus bienes y los de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

"Son mis bienes y los de mi esposa (...) Como saben, no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheques desde hace mucho. Ahora que estoy en el Gobierno, me van a pagar con esta tarjeta" y mostró la imagen de un plástico de Banorte.

El mandatario comentó que su único bien es la Quinta que posee en Palenque, que está a nombre de sus hijos.

"Ese es el acuerdo y está en la escritura pública. Esa quinta, que son 12 mil metros cuadrados, pertenece a mis cuatro hijos", señaló.

En su mensaje, afirmó que a él no le interesaba el dinero, pero que aquél que logró tener una posición económica alta con su esfuerzo no es 'malvado'.

"Nunca me ha interesado el dinero; lucho por ideales, por principios, aunque también aclaro para no ofender a nadie de que no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes, de manera legal con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto. Nada más aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales", aseguró.