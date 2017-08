AMLO exige renegociar el TLCAN después de la elección presidencial

Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, afirmó que por ahora no se puede acordar nada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque se negocia “en condiciones de debilidad; (Enrique) Peña no tiene fuerza”, por lo que pidió que las pláticas se lleven a cabo después de la elección presidencial de 2018.



Sostuvo que el Presidente “no tiene autoridad moral, lo tiene sometido y chantajeado; da pena decirlo pero lo ha sobajado Donald Trump… abusa de la debilidad de Peña Nieto, por eso es mejor que la negociación del Tratado de Libre Comercio se lleve a cabo después de la elección del año próximo”.



Entrevistado luego de asistir a los trabajos de la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, efectuada en este municipio, denunció que la mafia del poder “pasa la charola y recolecta recursos millonarios para financiar una campaña en contra nuestra, por lo que vamos a presentar una denuncia formal ante las autoridades, porque es contra la Constitución usar métodos para tratar de impedir que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades”.



MC, DE ‘LA MAFIA DEL PODER’

Cuestionado sobre la posibilidad de que Movimiento Ciudadano vaya solo a la contienda presidencial y no con Morena, arremetió en su contra y dijo que “son partidos paleros y que están al servicio de la mafia del poder, que no quieren el cambio, porque es la consigna de la mafia del poder”.



Reiteró también que en breve “dirigentes de varios partidos, militantes, legisladores, representantes del sector empresarial, académicos e intelectuales se sumarán a Morena, y que el próximo domingo 3 de septiembre firmarán el Acuerdo por la Unidad en el Monumento a la Revolución”.



La coordinadora del grupo legislativo, Rocío Nahle, anunció la incorporación formal de seis diputados del PRD a Morena: Jesús Valencia Guzmán, Carlos Mirón Hernández, Natalia Varón, Ana Leticia Carrera, Javier García y Alberto Curinzio, y que este martes hará los trámites, con lo que ya suman 45, 10 más que cuando iniciaron su gestión.



NADA PARA NADIE

López Obrador aseguró que aún no hay nada para nadie sobre los resultados de la encuesta para la elección del candidato de Morena para el Gobierno de la Ciudad de México.



“No hay nada todavía de la encuesta, hay un Comité en Morena para las encuestas y ahí se dirá quién gana”, dijo, e insistió que “en Morena se respeta la voluntad de los ciudadanos, no es como en el PRI y el PAN, esos partidos son antidemocráticos, ahí hay dedazo, ahí decide la mafia del poder, en Morena decide el pueblo”, apuntó.



Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, desestimó la encuesta que pone a Ricardo Monreal a la cabeza como candidato al Gobierno de la Ciudad de México. Afirmó que tienen a su propio equipo encuestador y que el partido atenderá lo que pida la ciudadanía y será imparcial para elegir a su abanderado.