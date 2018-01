AMLO no ve a Vallejo en Morena por estar acusado de corrupción

Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce la posibilidad de que el exgobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo, busque la candidatura de la alcaldía de Morelia bajo las siglas de Morena, pero dijo “no creo que se dé”.



Entrevistado al término de su mitin de precampaña en Actopan, Veracruz, el precandidato de la alianza Juntos haremos historia (Morena-PT-PES) declaró que cuando algún político tiene antecedentes de corrupción, “no debe de permitirse que participen, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen”.



Comentó que posiblemente ese tema de Fausto Vallejo –quien fue acusado de tener nexos con Los Caballeros Templarios– lo estaría tratando la actual presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.



“Es la primera vez que sé de eso. Puede ser que lo esté viendo Yeidckol, pero yo no sabía. Los dirigentes son los que resuelven y no creo que se dé”, señaló el tabasqueño.



López Obrador puntualizó que en este caso se puede escuchar, respetar a todos y no satanizar a nadie, pero subrayó que “sí se tiene que cuidar que no se afecte la imagen de Morena y lo resuelvan los comités estatales, el comité nacional y al final realizar las encuestas”.



Recalcó que no hay ningún caso donde la designación de candidatos sea por decisión de los dirigentes, “siempre es encuesta”.



El dos veces candidato presidencial también destacó que aunque el precandidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, quiere pleito, no polemizará con él y no se enganchará.



Sugirió al exsecretario de Hacienda “hacer su trabajo, recorrer el país y aclarar ciertas cosas”, por ejemplo “si está involucrado en el dinero que entregó la Secretaría de Hacienda al PRI en 2016”.



Antes, en un video distribuido a través de sus redes sociales, López Obrador afirmó que de llegar a la Presidencia no va a “eliminar” o “recortar” las pensiones para adultos mayores, sino que ese esquema sólo se aplicará a las compensaciones que reciben los expresidentes de México.