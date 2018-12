AMLO dice que no renunciará a su salario pues 'no soy rico, vivo del sueldo'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente , Andrés Manuel López Obrador, dijo que no renunciará a su sueldo como funcionario público, como lo hizo el miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Cuestionado sobre si tomaría la misma decisión al respecto respondió que"en mi caso yo vivo de mis ingresos, yo no soy rico no tengo dinero no vivo de mis rentas, vivo del sueldo. Si renuncio al sueldo no tendría para mantener a mi familia”.

Durante la campaña, López Obrador dijo que vivía de las regalías de sus libros y de su salario cuando fue presidente de Morena.

El miércoles, la titular de la Secretaría de Gobernación anunció que donará el sueldo que tendrá como funcionaria y sólo percibirá la pensión que recibe por haber sido magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"He decidido no tener dos sueldos o dos prestaciones. A partir del día 15 de diciembre, cuando recibo mi primer pago, este será donado a una institución que he apoyado desde hace unos años, que es una casa hogar para niños con discapacidad en Querétaro", comentó.

Durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Presidencia, Sánchez Cordero ya había anunciado su intención de hacer un donativo, salvo que en esa ocasión, declaró que daría su pensión si ganaba el excandidato.