INE rechaza aplicar medidas cautelares a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la aplicación de medidas cautelares en contra de Andrés Manuel López Obrador y Morena por presuntos actos anticipados de campaña.



La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió la queja que presentó el PRD en contra del tabasqueño y su partido por un encuentro que sostuvo en Inglaterra, que en redes sociales fue promovido como la participación del candidato Andrés Manuel López Obrador.



Para el partido del sol azteca, el precandidato presidencial de Morena incurrió en actos anticipados de campaña; sin embargo, los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif rechazaron que el cartel que se difundió en Instagram, así como diversas notas periodísticas que también formaron parte de la denuncia, puedan catalogarse como actos anticipados de campaña.



Por unanimidad, precisaron que tampoco se puede considerar propaganda electoral debido a que a pesar de que se utiliza el concepto de “candidato”, no se hizo un llamado al voto, sino que sólo se difundió información sobre el evento.



Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, precisó que el evento en el que participó López Obrador se llevó a cabo antes del inicio del proceso electoral federal, por lo que no existen actos anticipados, pero aclaró que eso no significa que el INE permita que a cualquier persona se le denomine candidato.



“Estamos hablando que es un evento que tuvo lugar el 6 de septiembre de 2017 y obviamente en ese momento ni siquiera había iniciado el proceso electoral y se podrían poner todos estos elementos para dejar claro por qué en el caso concreto no hay un acto anticipado de campaña, pero que tampoco se está permitiendo que se utilice esa denominación por cualquier persona”, puntualizó.



Los consejeros electorales también puntualizaron que el material que se encuentra alojado en redes sociales, donde se goza de un ámbito reforzado de libertad de expresión.