Morena ofrece que AMLO no cancelaría reforma energética ni aeropuerto

Contrario a lo señalado por Andrés Manuel López Obrador en distintos spots publicitarios, el representante empresarial de Morena en la Ciudad de México, José Luis Beato, dijo en Ganadores y Perdedores que de ganar el aspirante en 2018, no cancelaría la reforma energética.



“Para que la reforma se eche para atrás debería haber mayoría en el Congreso, lo cual es difícil”, dijo. “No se ha dicho que se va expulsar la inversión privada en el sector energético petrolero, no se ha dicho que se va a nacionalizar el sector energético”.



Beato señaló que si Morena resulta ganador en las próximas elecciones presidenciales de 2018, buscará realizar modificaciones a las reformas ya instauradas.



“Lo que sí se va a hacer es renegociar algunas de las partes y hacer cambios a las reformas”, comentó. “Se va buscar fortalecer la soberanía nacional en cuanto al establecimiento de refinerías y a la producción en México de hidrocarburos que hoy necesitamos y estamos importando”.



De acuerdo con el representante empresarial de Morena, López Obrador tampoco buscaría cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



“El proyecto no se puede frenar, habría que renegociar con los empresarios que ya están ahí”, dijo. “En ningún país del mundo se han cerrado aeropuertos, habría que reanalizar el proyecto y ver qué es es lo que se puede sacar”.



Agregó que el sector empresarial mexicano no debe tener reservas ante las propuestas de AMLO, ya que ha demostrado buena capacidad de gestión en el pasado.



“(AMLO) ha demostrado ser un buen administrador”… “Los empresarios que ya conocen cómo funciona Andrés Manuel no le tienen miedo, los que tienen que tener un poco de temor son aquellos empresarios que hacen cosas indebidas”, concluyó.





placeholder