AMLO llama a los panistas a que se sumen a su campaña

Andrés Manuel López Obrador invitó a los "panistas honestos y con vocación democrática" a sumarse a su campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.



En un video difundido en su cuenta de Twitter, el precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por Morena, el PT y el PES, llamó a los militantes del blanquiazul a dejar su partido pues según él, ya no tiene ideales ni doctrina.



"Ahora quiero hacer un llamado a militantes del PAN. Con todo respeto les quiero decir con argumentos que ya no tienen motivos para participar en un partido como el PAN, que ya perdió el rumbo por completo, no tiene nada que ver con sus orígenes.



"No es lo que pensaron sus fundadores, Manuel Gómez Morín, entre otros, que crean el PAN en 1939 para luchar por la democracia, para enfrentar al partido único de Estado... ahora ya es otra cosa", indicó López Obrador.



Y como ejemplo, citó los casos del exmandatario panista Vicente Fox, quien en las campañas de 2012 y la actual ha mostrado su apoyo a los candidatos del PRI, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade; así como el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien está impulsando la candidatura de su hijo para sucederlo; o de el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, cuya esposa busca contender por ese estado en julio.



En su mensaje, dirigido a la población en general pero con un llamado particular a los panistas, acusó que la dirigencia del blanquiazul fue cooptada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces ha ido en declive en cuanto al apego a sus principios democráticos.



"Yo los llamo porque hay mucha gente buena, decente en el PAN, nos sumamos, que se vengan con nosotros, que se adhieran, vamos a decir unirnos sobre propósitos muy claros; el primero, acabar con la corrupción", detalló.



También les ofreció conformar una sociedad más justa de manera que no haya personas con escasez de recursos, así como la democratización del país, para que no haya ni fraudes electorales ni compra de votos.