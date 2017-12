AMLO le pide que explique el 'gasolinazo'

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos haremos historia, pidió a José Antonio Meade, precandidato del PRI, que explique por qué aumentó el precio de las gasolinas. “Si de emplazamientos se trata, sería bueno que Meade explicara por qué ordenó el gasolinazo”, escribió en Twitter.



Sobre su estado de saluda ironizó que se tiene que tomar “un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder”.



Consideró como banal la propuesta de Meade de que los precandidatos se sometan a exámenes: físico, mental y toxicológico. “Meade no sabe, es muy limitado y por eso hace estas cosas”, dijo.



Respecto de la salida de Elba Esther del reclusorio y un posible nexo de esto con el Panal con el PRI, López Obrador expresó que no hace leña el árbol caído, “porque quien está en la cárcel, aunque tenga prerrogativas, no deja de ser recluso. Como dice la canción: la jaula aunque sea de oro, no deja de ser prisión”.



En Huatla de Jiménez, Oaxaca, López Obrador se comprometió a apoyar de manera preferente a las comunidades indígenas de México.



Adelantó que habrá una nueva institución, una instancia del gobierno federal que atenderá a estos sectores.